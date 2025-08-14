Член ЕНД: «Мечта» дает Кремлю больше рычагов влияния на политической арене

Об ослаблении политики непризнания, проводимой «Грузинской мечтой» говорит один из лидеров «Национального движения» Ираклий Павленишвили:



«Можно однозначно сказать, что, когда вы обвиняете свою же сторону, Грузию, в развязывании военных действий, в том числе повторяя интерпретацию, которой, конечно, владеет Кремль, вы как минимум даёте Кремлю больше возможностей для слова и больше рычагов влияния на политической арене.



Русские уже активно начали использовать этот аргумент с трибуны ООН. В целом, конечно, помимо этой проблемы, главная проблема заключается в том, что этот режим наносит ущерб и конкретно выступает против суверенитета Грузии и территориальной целостности страны.



Поэтому для сохранения принципа нашей территориальной целостности, победы, одержанной в Гааге и Страсбурге, необходимо демонтировать эту систему», — заявил Ираклий Павленишвили.



Источник: СОВА

