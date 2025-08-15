ЦИК разъясняет правила и нововведения выдвижения кандидатов на пост мэра

Избирательная администрация разъясняет правила выдвижения кандидатов на должность мэра для партий, участвующих в выборах, и инициативных групп избирателей, а также нововведения, связанные с этим процессом.



По сообщению ЦИК, в соответствии с избирательным законодательством, зарегистрированная партия на муниципальных выборах имеет право выдвинуть по одному кандидату на должность мэра в каждом муниципалитете, а инициативная группа избирателей — только одного кандидата.



«Для регистрации кандидата в мэры зарегистрированная партия должна представить документы председателю соответствующей окружной избирательной комиссии, а в случае кандидата на пост мэра города Тбилиси — председателю ЦИК, не позднее чем за 30 дней до дня выборов (4 сентября). Инициативная группа избирателей должна подать документы не позднее чем за 47 дней до выборов (18 августа). Не допускается выдвижение одного и того же лица кандидатом в мэры более чем одного муниципалитета.



Зарегистрированная партия/инициативная группа избирателей вместе с заявлением о выдвижении кандидата в мэры, заверенным подписью руководителя партии (или руководителей) / членов инициативной группы избирателей, должна приложить заполненное и подписанное кандидатом заявление о партийной принадлежности.



В заявлении о партийной принадлежности, помимо анкетных данных кандидата (имя, фамилия, персональный номер гражданина Грузии) и даты заполнения заявления, должно быть указано, что он является членом партии, выдвинувшей его (в случае выдвижения зарегистрированной партии), либо является беспартийным, либо, если он покинул партию в течение шести месяцев до подачи заявления о регистрации, он обязан указать точную дату выхода из партии и её название. Если кандидат является членом другой партии, зарегистрированной в соответствии с Органическим законом Грузии «О политических объединениях граждан», он должен указать название этой партии.



Кандидат в мэры не будет зарегистрирован, а регистрация уже зарегистрированного кандидата будет аннулирована распоряжением председателя соответствующей избирательной комиссии, если выяснится, что он является членом другой партии, зарегистрированной в соответствии с вышеуказанным органическим законом.



Кроме того, к заявлению должны прилагаться: заполненная и подписанная кандидатом регистрационная карточка (в одном экземпляре), справка об отсутствии лишения права (выдаётся юридическим лицом публичного права — Агентством обслуживания МВД Грузии), копия удостоверения личности или паспорта гражданина Грузии, а также две фотографии. В регистрационной карточке должны быть указаны: фамилия, имя кандидата; дата рождения (число, месяц, год); пол; адрес (по данным удостоверения личности или базы данных агентства); персональный номер гражданина Грузии; контактный телефон; место работы (если безработный, указать «безработный»); должность (занятие); факт проживания в Грузии на протяжении шести месяцев; согласие на участие в выборах на пост мэра соответствующего муниципалитета; подпись и дата подписи.



Для регистрации кандидата в мэры, выдвинутого инициативной группой избирателей, представитель инициативной группы должен не позднее чем за 40 дней до выборов (25 августа) представить в соответствующую избирательную комиссию список избирателей — сторонников кандидата. Минимальное количество таких сторонников по избирательным округам определено постановлением ЦИК №113/2025 от 5 августа 2025 года», — говорится в информации, распространённой ЦИК.





