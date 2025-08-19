Макрон: Следующая встреча должна быть четырехсторонней, потому что речь идет о безопасности всей Европы

Представители европейских стран также должны принять участие в переговорах Украины, США и РФ по завершению войны, поскольку речь идет о безопасности всей Европы, заявляет президент Франции Эмманюэль Макрон.



"Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ обеспечить прочный долгосрочный мир. Я думаю, что следующая встреча должна также быть с представителями европейских стран - четырехсторонняя, потому что мы говорим о безопасности всей Европы", - сказал Макрон на совместной встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне.



По его словам, для обеспечения такой встречи "стоит также просить о прекращении огня для того, чтобы остановить убийства".



"А когда мы уже говорим о мире для всего континента, то нам нужны гарантии безопасности. Первое - это украинская армия: сильная украинская армия на годы, на десятилетия вперед. И мы среди коалиции стран, которые поддерживают Украину с поддержкой НАТО. Мы рассматривали различные модели - мы говорим о безопасности Украины, однако также наша собственная безопасность находится под ударом, поэтому вы рассчитываем на вас, а вы можете рассчитывать на нас", - добавил Макрон.





