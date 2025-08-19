Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зеленский: Мы уверены, что война закончится, важно, чтобы это была не пауза в боях, а реальный мир


19.08.2025   03:21


Европейские лидеры приехали в США, чтобы проговорить гарантии безопасности для Украины, для того, чтобы после окончания войны была не пауза в боях, а реальный мир, заявил президент Владимир Зеленский.

"Они (европейские лидеры - ИФ-У) лично приехали поддержать Украину и проговорить очень важные вопросы, что дальше, как поддерживать государство, что надо делать для устойчивого справедливого мира, ну и гарантии безопасности, которые так нам всем нужны, чтобы после окончания войны, мы уверены, что война закончится", - сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

"Для нас очень важно, чтобы это была не пауза в боях, а реальный мир, который можно защитить гарантиями безопасности нашим партнерам", - подчеркнул он.


