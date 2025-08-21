Объявлен конкурс на оплачиваемую трехмесячную стажировку в государственных учреждениях

21.08.2025 13:57









Желающие пройти стажировку смогут подать заявление с 1 по 10 сентября 2025 года через веб-сайт, администрируемый Администрацией правительства — www.hr.gov.ge, где будут размещены около 3000 конкурсов, объявленных различными ведомствами.



Стажёром может быть принят дееспособный гражданин Грузии, владеющий государственным языком, который учится на первой ступени высшего образования (в выпускном учебном году) или на второй ступени, либо окончил первый или второй уровень высшего образования в весеннем семестре 2024–2025 учебного года.



Критерием отбора определена академическая успеваемость кандидата (система баллов — от 71 до 100 или GPA — от 2.7 до 4.0). Кроме того, ведомства в зависимости от структурных подразделений и специфики деятельности устанавливают дополнительные квалификационные требования к стажёрам.



Конкурс будет проходить в два этапа — отбор заявлений и собеседование. Кандидатов оценивает комиссия, созданная руководителем соответствующего государственного учреждения. В случае равных показателей предпочтение на собеседовании будет отдано кандидатам с более высокой академической успеваемостью.



Отобранные кандидаты пройдут стажировку с 1 октября по 31 декабря 2025 года.



Стажировка в государственном учреждении, где работа засчитывается как госслужба, будет учтена в стаже госслужбы, а стажировка в юридических лицах публичного и/или частного права, входящих в систему государственных учреждений, — в общем трудовом стаже/опыте работы.



Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить по электронной почте:

По решению премьер-министра Грузии, с 1 сентября 2025 года объявляется конкурс на трёхмесячную оплачиваемую стажировку в государственных учреждениях, а также в юридических лицах публичного и частного права, входящих в систему госучреждений.Желающие пройти стажировку смогут подать заявление с 1 по 10 сентября 2025 года через веб-сайт, администрируемый Администрацией правительства — www.hr.gov.ge, где будут размещены около 3000 конкурсов, объявленных различными ведомствами.Стажёром может быть принят дееспособный гражданин Грузии, владеющий государственным языком, который учится на первой ступени высшего образования (в выпускном учебном году) или на второй ступени, либо окончил первый или второй уровень высшего образования в весеннем семестре 2024–2025 учебного года.Критерием отбора определена академическая успеваемость кандидата (система баллов — от 71 до 100 или GPA — от 2.7 до 4.0). Кроме того, ведомства в зависимости от структурных подразделений и специфики деятельности устанавливают дополнительные квалификационные требования к стажёрам.Конкурс будет проходить в два этапа — отбор заявлений и собеседование. Кандидатов оценивает комиссия, созданная руководителем соответствующего государственного учреждения. В случае равных показателей предпочтение на собеседовании будет отдано кандидатам с более высокой академической успеваемостью.Отобранные кандидаты пройдут стажировку с 1 октября по 31 декабря 2025 года.Стажировка в государственном учреждении, где работа засчитывается как госслужба, будет учтена в стаже госслужбы, а стажировка в юридических лицах публичного и/или частного права, входящих в систему государственных учреждений, — в общем трудовом стаже/опыте работы.Дополнительную информацию заинтересованные лица могут получить по электронной почте: [email protected]





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





