Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Азербайджана

22.08.2025 14:09





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым. Информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.



Как сообщает МВД, стороны обсудили стратегическое партнерство между странами.



«В ходе беседы были затронуты текущие события и вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа. Была подчёркнута важность мира и сотрудничества для устойчивого развития региона.



На встрече также обсуждалось тесное и эффективное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Азербайджанской Республики. Министр выразил надежду на дальнейшее углубление существующего образцового партнерства и подчеркнул особую роль полицейских атташе в этом процессе», — говорится в информации МВД.





