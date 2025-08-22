|
Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Азербайджана
22.08.2025 14:09
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым. Информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.
Как сообщает МВД, стороны обсудили стратегическое партнерство между странами.
«В ходе беседы были затронуты текущие события и вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа. Была подчёркнута важность мира и сотрудничества для устойчивого развития региона.
На встрече также обсуждалось тесное и эффективное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Азербайджанской Республики. Министр выразил надежду на дальнейшее углубление существующего образцового партнерства и подчеркнул особую роль полицейских атташе в этом процессе», — говорится в информации МВД.
