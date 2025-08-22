Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр внутренних дел Грузии встретился с послом Азербайджана


22.08.2025   14:09


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым. Информацию распространило министерство внутренних дел Грузии.

Как сообщает МВД, стороны обсудили стратегическое партнерство между странами.

«В ходе беседы были затронуты текущие события и вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа. Была подчёркнута важность мира и сотрудничества для устойчивого развития региона.

На встрече также обсуждалось тесное и эффективное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Азербайджанской Республики. Министр выразил надежду на дальнейшее углубление существующего образцового партнерства и подчеркнул особую роль полицейских атташе в этом процессе», — говорится в информации МВД.


