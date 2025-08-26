Саломе Зурабишвили: Политическое правосудие спешит вынести поспешные приговоры узникам совести

Политическое правосудие спешит вынести поспешные приговоры узникам совести в серии параллельных судебных процессов, - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети X.



По её словам, судьи публично получили задания от политических лидеров.



«Никаких доказательств, никаких убедительных обвинений, а политические лидеры публично дали указания судьям. «Правосудие» российского типа!», - написала Зурабишвили.



Для справки, пятый президент страны Саломе Зурабишвили присутствует в Тбилисском городском суде на процессе 11 лиц, задержанных по обвинению в групповом насилии.





