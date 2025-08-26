Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили: Политическое правосудие спешит вынести поспешные приговоры узникам совести


26.08.2025   17:07


Политическое правосудие спешит вынести поспешные приговоры узникам совести в серии параллельных судебных процессов, - написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети X.

По её словам, судьи публично получили задания от политических лидеров.

«Никаких доказательств, никаких убедительных обвинений, а политические лидеры публично дали указания судьям. «Правосудие» российского типа!», - написала Зурабишвили.

Для справки, пятый президент страны Саломе Зурабишвили присутствует в Тбилисском городском суде на процессе 11 лиц, задержанных по обвинению в групповом насилии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна