МИД Чехии призывает власти Грузии прекратить расследования и разморозить заблокированные финансовые средства

30.08.2025 12:29





МИД Чехии реагирует на блокирование счетов семи грузинских неправительственных организаций.



«НПО играют незаменимую роль для каждой страны, и Чехия знает по собственному опыту. Мы поддерживаем гражданское общество Грузии и призываем власти Грузии прекратить расследования и разморозить заблокированные финансовые средства», — написал МИД Чехии в социальных сетях.



К сведению: в рамках продолжающегося расследования, прокуратуры Грузии были заблокированы банковские счета нескольких НПО. По информации прокуратуры, расследование касается саботажа, покушения на саботаж при отягчающих обстоятельствах, оказания помощи во враждебной деятельности иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности. По информации прокуратуры, следствием установлено, что обеспечение спецсредствами участников акции, осуществлявших насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществлялось скоординированно, в том числе за счет средств неправительственных организаций.







