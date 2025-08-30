Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Чехии призывает власти Грузии прекратить расследования и разморозить заблокированные финансовые средства


30.08.2025   12:29


МИД Чехии реагирует на блокирование счетов семи грузинских неправительственных организаций.

«НПО играют незаменимую роль для каждой страны, и Чехия знает по собственному опыту. Мы поддерживаем гражданское общество Грузии и призываем власти Грузии прекратить расследования и разморозить заблокированные финансовые средства», — написал МИД Чехии в социальных сетях.

К сведению: в рамках продолжающегося расследования, прокуратуры Грузии были заблокированы банковские счета нескольких НПО. По информации прокуратуры, расследование касается саботажа, покушения на саботаж при отягчающих обстоятельствах, оказания помощи во враждебной деятельности иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности. По информации прокуратуры, следствием установлено, что обеспечение спецсредствами участников акции, осуществлявших насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществлялось скоординированно, в том числе за счет средств неправительственных организаций.


