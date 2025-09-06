Журналистка Екатерина Котрикадзе объявлена в розыск в РФ

06.09.2025 09:37





Журналистка Екатерина Котрикадзе объявлена в розыск в РФ, сообщают российские СМИ. В электронной базе розыска МВД России говорится, что «Котрикадзе Екатерина Бесикиевна разыскивается по статье УК», по какой конкретно не сообщается.



Ведущую телеканала «Дождь» обвиняют «в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ уклонении от исполнения обязанностей иноагента», пишет ТАСС.



В октябре 2022 года Минюст России внес Котрикадзе в список иноагентов, а в июле 2025 года против неё возбудили дело о распространении военных «фейков» и нарушении требований к «иностранным агентам».



По этим же статьям было возбуждено дело против еще двух журналистов «Дождя» — Валерию Ратникову и Тихона Дзядко.



5 сентября МВД РФ объявило в розыск и Валерию Ратникову, без указания статьи, Дзядко также объявлен в розыск.



Источник: SOVA

