Петер Фишер обсудил с главой МИД Германии «возмутительную ситуацию в Грузии»

12.09.2025 10:13





«Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль и я обсудили возмутительную ситуацию в Грузии. Он попросил меня продолжать говорить от имени Германии ясно, честно и твёрдо. Спасибо, господин министр. Приятно быть частью Германии и ЕС», — написал Фишер в соцсети.







