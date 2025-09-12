Кобахидзе: Отмена визалиберализации будет абсолютно контрпродуктивной

12.09.2025 12:19





«Если будет принято решение о приостановке либерализации визового режима, это будет абсолютно контрпродуктивным», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире Imedi Live.



Как отметил премьер-министр, подобные решения не вызовут существенных беспорядков в Грузии.



«Если кто-то надеется, что подобные решения вызовут какие-то беспорядки, пусть даже существенные, я не говорю о смене власти и т.п. Никаких существенных беспорядков в нашей стране они не вызовут. Если кто-то на это надеется, это будет контрпродуктивным для них, даже если они захотят принять такое решение. Представители европейской бюрократии приняли много глупых решений, но я не думаю, что они примут такое глупое решение. Посмотрим, что будет дальше, главное для нас — защитить наши ключевые национальные интересы, и мы будем защищать эти интересы до конца», — заявил глава правительства.







