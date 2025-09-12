Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: На сегодняшний день в Грузии посол США не назначен, и в посольстве существует некая неопределённость


12.09.2025   19:05


«Как только станет ясно, кому служит посольство США — администрации Трампа или «Дип стэйт», — сразу же будет соответствующая реакция на такие факты», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос о циничных заявлениях со стороны участников акции в связи с убийством Чарли Кирка и реакции Госдепартамента США на это дело.

По словам Кобахидзе, на сегодняшний день в Грузии посол США не назначен, и в посольстве существует некая неопределённость.

«Посмотрим, как в итоге сформируется посольство. Сегодня посол не назначен, поэтому в посольстве существует некая неопределённость. Надеюсь, что когда посол будет назначен, в конечном счёте, посольство будет служить администрации Трампа, а не «Дип стэйт», как это делали бывшие послы в течение последних лет», — заявил премьер-министр.


