Кобахидзе: На сегодняшний день в Грузии посол США не назначен, и в посольстве существует некая неопределённость

12.09.2025 19:05





«Как только станет ясно, кому служит посольство США — администрации Трампа или «Дип стэйт», — сразу же будет соответствующая реакция на такие факты», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос о циничных заявлениях со стороны участников акции в связи с убийством Чарли Кирка и реакции Госдепартамента США на это дело.



По словам Кобахидзе, на сегодняшний день в Грузии посол США не назначен, и в посольстве существует некая неопределённость.



«Посмотрим, как в итоге сформируется посольство. Сегодня посол не назначен, поэтому в посольстве существует некая неопределённость. Надеюсь, что когда посол будет назначен, в конечном счёте, посольство будет служить администрации Трампа, а не «Дип стэйт», как это делали бывшие послы в течение последних лет», — заявил премьер-министр.





