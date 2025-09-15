|
Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении
15.09.2025 20:01
Украина и ЕС завершили скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении, -пишут украинские СМИ со ссылкой на Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины.
Представители Украины и Европейского Союза завершили скрининговые встречи по последнему переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".
Как отмечается в заявлении минэкономики, в ходе встреч в Брюсселе Украина представила 28 тематических блоков, которые, в частности, касались состояния реформ в сельском хозяйстве, прогресса в цифровизации, государственной поддержки, рыночного регулирования и развития аграрного сектора.
«Это продемонстрировало готовность Украины к интеграции в общую аграрную политику ЕС», - говорится в заявлении.
Раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" охватывает большое количество обязательных норм, большинство из которых начнут действовать в Украине с момента вступления, без необходимости принятия дополнительных нормативно-правовых актов.
