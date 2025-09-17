Хоштария отказалась от государственного адвоката и не встретилась с защитником, пришедшим к ней в изолятор

Одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария отказалась от государственного адвоката и не встретилась с защитником, который пришел к ней в изолятор. Об этом СМИ сообщил адвокат Ираклий Бения.



Как пояснил правозащитник, судебный процесс политика назначен на 15:30, и он обязан явиться на заседание.



«Дело мне предписали сегодня, около получаса назад. Конечно, я решил встретиться с задержанной, приехал в изолятор временного содержания, но г-жа Элене отказалась от назначенного государством адвоката. Могу сказать лишь это. Материалы дела мне передали, но другой коммуникации с ней у меня не было. Процесс назначен на 15:30, и я обязан явиться», — сказал адвокат.



Правоохранительные органы арестовали Элене Хоштария 15 сентября этого года. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии (порча чужого имущества, причинившая значительный ущерб), которая предусматривает наказание от одного до пяти лет лишения свободы. 14 сентября Хоштария написала на баннере Кахи Каладзе возле его предвыборного штаба надпись «Русская мечта». Соответствующее видео она сама опубликовала в социальных сетях и заявила, что таким образом выражает солидарность с Меги Диасамидзе, арестованной несколько дней назад за повреждение предвыборного баннера Кахи Каладзе.





