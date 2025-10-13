Папуашвили: Брюссель остается сторонником экстремизма

13.10.2025 11:32





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель остается сторонником экстремизма, пока не осудит насильственный штурм президентского дворца 4 октября.



«Пока Брюссель не осудит и не отмежевается от насильственного штурма президентского дворца поддерживаемыми им группировками, он будет оставаться сторонником экстремизма», — написал Папуашвили.



Отметим, Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос опубликовали совместное заявление в связи с выборами в органы местного самоуправления в Грузии. В нем отмечается, что «в эту субботу в Грузии проходили местные выборы на фоне продолжительного периода подавления инакомыслия».



Каллас и Кос отметили, что в стране имели место многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение в тюрьму оппонентов и активистов или поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии, которые «резко сократили возможность проведения конкурентных выборов».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





