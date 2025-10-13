Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Брюссель остается сторонником экстремизма


13.10.2025   11:32


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель остается сторонником экстремизма, пока не осудит насильственный штурм президентского дворца 4 октября.

«Пока Брюссель не осудит и не отмежевается от насильственного штурма президентского дворца поддерживаемыми им группировками, он будет оставаться сторонником экстремизма», — написал Папуашвили.

Отметим, Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос опубликовали совместное заявление в связи с выборами в органы местного самоуправления в Грузии. В нем отмечается, что «в эту субботу в Грузии проходили местные выборы на фоне продолжительного периода подавления инакомыслия».

Каллас и Кос отметили, что в стране имели место многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение в тюрьму оппонентов и активистов или поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии, которые «резко сократили возможность проведения конкурентных выборов».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна