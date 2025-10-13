Народный защитник: В Грузии запрещена дискриминация по любому признаку

13.10.2025 21:15





Народный защитник Грузии отвечает на публичное заявление ReformerFitness, распространенное фитнес-центром, и утверждает, что оно служит личным целям, спекулирует особо болезненным для всех вопросом - оккупацией Грузии и одновременно распространяет ложный нарратив с целью дискредитации Народного защитника и его аппарата.



Напомним, вчера выяснилось, что гражданин РФ обратился к омбудсмену Грузии, поскольку считает, что стал ЖЕРТВОЙ дискриминационного обращения по признаку ПОЛИТИЧЕСКИХ взглядов. В фитнес-центре ему предложили подписать документ, в котором он подтверждает, что «выражает свое уважение Грузии, грузинскому народу и их свободе, ценит гостеприимство, а также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины». Он отказался подписать документ, и как результат ему было отказано в предоставлении услуг.



Народный защитник заявляет, что в Грузии запрещена дискриминация по любому признаку и отмечает, что любой человек, который считает себя жертвой дискриминации, может подать заявление, и аппарат Народного защитника обязательно его изучит.



При этом в процессе расследования аппарат информирует ответчика и запрашивает у него всю необходимую информацию.



Народный защитник также:

▪️ Напоминает, что принцип запрета дискриминации действует и для частных компаний, которые предлагают услуги или товары клиентам. Закон о недопущении дискриминации прямо говорит, что равное обращение распространяется на все публично доступные товары и услуги.



▪️ Отмечает, что в 2014 году после подписания соглашения об ассоциации с ЕС парламент Грузии принял закон «Об искоренении всех форм дискриминации». Этот закон закрепляет механизм реализации принципа ликвидации дискриминации, закреплённого в статье 11 Конституции, а контроль за выполнением закона возложен на Народного защитника.



▪️ Заявляет, что в рамках обычного процесса работы был запрошен ответ и информация у «ReformerFitness». Это важно для объективной оценки возможной дискриминации и полного изучения дела. Публичное заявление самой компании, по мнению Народного защитника, преследует личные цели, использует чувствительную тему — оккупацию Грузии, и одновременно распространяет ложный нарратив с целью дискредитации Народного защитника и его аппарата.



▪️ Подчёркивает, что он не только уполномочен, но и обязан рассматривать любое заявление, поступившее в его аппарат. Любые попытки представить это так, будто Народный защитник не должен реагировать на заявления граждан какой-либо страны, включая Россию, противоречат международному и национальному законодательству, принципу равенства и правового государства.



▪️ Народный защитник продолжит изучать заявления о дискриминации и реагировать на них, независимо от гражданства или национальности заявителя.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





