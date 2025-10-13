Сокрытие лица маской повлечет административный арест - «Грузинская мечта» ужесточает наказания

13.10.2025 22:15





В Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс будет внесен ряд изменений. Об этом на брифинге после заседания большинства заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.



Согласно поправкам, первый случай закрытия лица маской участником собрания или манифестации, наличия слезоточивого газа и/или отравляющих веществ, перекрытия дороги или возведения временной конструкции повлечет административный арест на срок до 15 суток, а если нарушитель является организатором, административный арест на срок до 20 суток.



По словам Кирцхалия, участие в любом собрании или манифестации, которая подлежит прекращению по требованию МВД, в первом случае повлечет административный арест на срок до 60 суток. Также административный арест на срок до 60 суток будет налагаться на лицо, которое во время собрания будет иметь оружие, пиротехнику или предметы, использование которых может причинить вред жизни и здоровью других лиц. Повторное совершение указанных запрещенных деяний влечет уголовную ответственность на срок до одного года, а третье и каждое последующее аналогичное противоправное деяние – лишение свободы на срок до двух лет.



Также в Уголовный кодекс вносится новая статья, которая устанавливает уголовную ответственность за оскорбление сотрудника правоохранительных органов в третий раз или неподчинение его законному распоряжению.



«Указанное лицо наказывается лишением свободы на срок до одного года, а при рецидиве – лишением свободы на срок до двух лет. При этом другие виды наказания применяться не будут», – заявил Ираклий Кирцхалия.





