Парламентский лидер «Мечты»: работа над иском в Конституционный суд о запрете «Нацдвижения» почти завершена


13.10.2025   22:37


Парламентский лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил, что иск, подготовленный на основании заключения временной следственной комиссии парламента Грузии, будет подана в Конституционный суд в ближайшее время.

По итогам заседания в партии «Грузинской мечты», в котором принял участие и премьер Грузии, Кирцхалия заявил, что работа над текстом иска на основании заключения следственной комиссии, практически завершена.

«Мы объявили и пообещали обществу, что на основании заключения следственной комиссии Конституционный суд подготовит иск, у общества будет возможность следить за процессом, который будет проводиться в Конституционном суде. Я хотел бы сообщить вам, что работа над текстом иска почти завершена и в ближайшее время иск будет подан в Конституционный суд», — заявил он.

Напомним, в партии Бидзины Иванишвили не раз заявляли, что сведения, полученные в ходе заседания парламентской комиссии по оценке «Нацдвижения» в 2003-2012 годах, являются доказательной базой для запрета политической деятельности партии Саакашвили в Грузии: они не смогут баллотироваться на выборах, не смогут занимать должности в госструктуре, не смогут занимать должности в партии, а остальные партии не будут иметь право сотрудничать с ЕНД.

А если партии примут лицо, которому запрещена политическая деятельность, будут оштрафованы в рамках УК Грузии.


