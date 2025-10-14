Саломе Зурабишвили: Террор в Грузии достигает новых высот!

Террор в Грузии достигает новых высот! Правящая партия представляет законопроект, предусматривающий запрет оппозиционных партий и запрет на политическую деятельность всех их членов в будущем, - об этом в социальной сети Х пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Вместе с тем, по её заявлению, правящая партия меняет административные обвинения против митингующих на уголовные процедуры.



«Административные обвинения против уличных митингующих заменены на уголовные процедуры», - пишет Зурабишвили.



Напомним, что, по информации «Грузинской мечты», в органический закон Грузии «О Конституционном суде» будет внесен ряд поправок. По заявлению членов правящей партии, согласно поправкам, «в отношении лиц, связанных с политическими партиями, нарушающими принципы Конституции, будет введен запрет на пассивное избирательное право». В «Грузинской мечте» также заявили, что такие лица не только не смогут принимать участие в управлении страной, но и будут отстранены то партийной деятельности.





