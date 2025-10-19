Эка Беселия рассказала о драке между Ираклием Гарибашвили и Ираклием Кобахидзе

Эка Беселия рассказала о драке между Ираклием Гарибашвили и Ираклием Кобахидзе на телеканале «Пирвели».



По словам политика, два лидера «Грузинской мечты» нанесли друг другу физические удары в офисе партии, и после этого инцидента Ираклий Гарибашвили даже не посещал офис «Грузинской мечты».



Как сообщает «ТВ Пирвели», инцидент произошёл в период, когда Ираклий Гарибашвили был назначен председателем партии, а Кобахидзе — премьер-министром.



Что касается происходящих сегодня процессов, Эка Беселия убеждена, что Ираклий Кобахидзе убедил Бидзину Иванишвили в том, что якобы Ираклий Гарибашвили его предал.



Говоря о теориях заговора, Беселия упомянула тот факт, что Лилуашвили и Гарибашвили остались вне санкций.



Напомним, что СГБ провела обыски у бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Лилуашвили и других бывших чиновников. Изъяты более 7 млн долларов США, дорогие часы и другие драгоценности. СГБ ведет следствие. Пока никто не задержан.





