Бывший глава Департамента закупок Минобороны Грузии Владимир Гудушаури освобожден из заключения под залог

19.10.2025 11:48





Бывший глава Департамента закупок Минобороны Грузии Владимир Гудушаури, задержанный по обвинению в хищениях в особо крупном размере, совершенных группой лиц, освобожден из заключения.



Содержание под стражей в виде меры пресечения вчера, на основании ходатайства прокуратуры, было изменено на залог в размере 10 000 лари. Однако, что стало основанием для указанного ходатайства неизвестно. Также неизвестно, стали ли причиной указанного ходатайства показания, данные Владимиром Гудушаури против кого-то другого или нет.



До настоящего времени Гудушаури использовал право на молчание.



СГБ Грузии задержала бывшего заместителя министра обороны Грузии Георгия Хаиндрава, бывшего главу Департамента закупок Владимира Гудушаури и шурина тогдашнего министра Джуаншера Бурчуладзе – Василия Мхеидзе, несколько месяцев назад.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





