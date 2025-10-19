|
Бывший глава Департамента закупок Минобороны Грузии Владимир Гудушаури освобожден из заключения под залог
19.10.2025 11:48
Бывший глава Департамента закупок Минобороны Грузии Владимир Гудушаури, задержанный по обвинению в хищениях в особо крупном размере, совершенных группой лиц, освобожден из заключения.
Содержание под стражей в виде меры пресечения вчера, на основании ходатайства прокуратуры, было изменено на залог в размере 10 000 лари. Однако, что стало основанием для указанного ходатайства неизвестно. Также неизвестно, стали ли причиной указанного ходатайства показания, данные Владимиром Гудушаури против кого-то другого или нет.
До настоящего времени Гудушаури использовал право на молчание.
СГБ Грузии задержала бывшего заместителя министра обороны Грузии Георгия Хаиндрава, бывшего главу Департамента закупок Владимира Гудушаури и шурина тогдашнего министра Джуаншера Бурчуладзе – Василия Мхеидзе, несколько месяцев назад.
