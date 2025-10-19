Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Депутат от ГМ: Петер Фишер выходит за рамки дипломатии, нарушая европейские ценности


19.10.2025   15:56


Согласно заявлению представителя большинства в парламенте Грузии Мариам Лашхи, поступки посла Германии являются не только вмешательством во внутренние дела грузинского государства, но и нарушением основных принципов Венской конвенции, в соответствии с которыми назначаются дипломаты.

По словам Лашхи, «Петер Фишер нарушил не только все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны и открыто поддерживая насилие».

МИД Германии вызвал посла Германии в Грузии Петера Фишера для консультаций.


