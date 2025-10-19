Депутат от ГМ: Петер Фишер выходит за рамки дипломатии, нарушая европейские ценности

19.10.2025 15:56





Согласно заявлению представителя большинства в парламенте Грузии Мариам Лашхи, поступки посла Германии являются не только вмешательством во внутренние дела грузинского государства, но и нарушением основных принципов Венской конвенции, в соответствии с которыми назначаются дипломаты.



По словам Лашхи, «Петер Фишер нарушил не только все этические нормы, но и европейские ценности, вмешиваясь во внутренние дела страны и открыто поддерживая насилие».



МИД Германии вызвал посла Германии в Грузии Петера Фишера для консультаций.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





