Саломе Зурабишвили: Это не Европа отворачивается - это отклонение правительства Грузии от воли народа

19.10.2025 18:59





Германия после нескольких месяцев нападок отозвала Петера Фишера, - об этом на социальной платформе X написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, это решение правительства Германии не означает, что Европа отвернулась от Грузии.



«Это не Европа отворачивается - это отклонение правительства Грузии от воли народа. Однако грузинский народ все равно выбирает Европу, каждый день, с мужеством и надеждой», - пишет Зурабишвили.



Напомним, сегодня МИД Германии распространил заявление, в котором говорится, что посол Германии в Грузии Петер Фишер отозван для консультаций.





