Саломе Зурабишвили: Это не Европа отворачивается - это отклонение правительства Грузии от воли народа


19.10.2025   18:59


Германия после нескольких месяцев нападок отозвала Петера Фишера, - об этом на социальной платформе X написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, это решение правительства Германии не означает, что Европа отвернулась от Грузии.

«Это не Европа отворачивается - это отклонение правительства Грузии от воли народа. Однако грузинский народ все равно выбирает Европу, каждый день, с мужеством и надеждой», - пишет Зурабишвили.

Напомним, сегодня МИД Германии распространил заявление, в котором говорится, что посол Германии в Грузии Петер Фишер отозван для консультаций.


