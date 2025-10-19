|
Саломе Зурабишвили: Это не Европа отворачивается - это отклонение правительства Грузии от воли народа
19.10.2025 18:59
Германия после нескольких месяцев нападок отозвала Петера Фишера, - об этом на социальной платформе X написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, это решение правительства Германии не означает, что Европа отвернулась от Грузии.
«Это не Европа отворачивается - это отклонение правительства Грузии от воли народа. Однако грузинский народ все равно выбирает Европу, каждый день, с мужеством и надеждой», - пишет Зурабишвили.
Напомним, сегодня МИД Германии распространил заявление, в котором говорится, что посол Германии в Грузии Петер Фишер отозван для консультаций.
