Глава МВД Грузии находится с официальным визитом в Израиле


20.10.2025   09:45


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе с делегацией находится с официальным визитом в Государстве Израиль. Как сообщает пресс-служба МВД, грузинскую делегацию принимает министр национальной безопасности Государства Израиль Итамар Бен Гвир.

В рамках визита в Израиль Гека Геладзе проведёт двустороннюю встречу со своим коллегой, также будет подписан меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере между ведомствами.

Грузинская делегация также посетит различные подразделения полиции и ознакомится с особенностями их работы на местах.


