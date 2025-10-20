Глава МВД Грузии находится с официальным визитом в Израиле

Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе с делегацией находится с официальным визитом в Государстве Израиль. Как сообщает пресс-служба МВД, грузинскую делегацию принимает министр национальной безопасности Государства Израиль Итамар Бен Гвир.



В рамках визита в Израиль Гека Геладзе проведёт двустороннюю встречу со своим коллегой, также будет подписан меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфере между ведомствами.



Грузинская делегация также посетит различные подразделения полиции и ознакомится с особенностями их работы на местах.





