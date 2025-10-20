|
Госминистр Германии: Последние события в Грузии вызывают большое разочарование
20.10.2025 13:08
«Последние события в Грузии вызывают большое разочарование с точки зрения европейского подхода», — заявил государственный министр Германии по делам Европы Гюнтер Крихбаум.
По его словам, действия правительства Грузии неприемлемы, и рассматриваются все возможные варианты реагирования.
«Конечно, все варианты рассматриваются. Последние события в Грузии вызывают большое разочарование с точки зрения европейского подхода. Мы стоим на стороне граждан и поддерживаем их, однако действия правительства неприемлемы. Поэтому, как я уже сказал, рассматриваются все варианты», — отметил Гюнтер Крихбаум.
Сегодня в Люксембурге проходит заседание Совета министров иностранных дел Европейского союза под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Главными темами обсуждения являются война в Украине, ситуация в Молдове, отношения ЕС с Индией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также обстановка в Судане. На заседании также рассматривается вопрос Грузии.
В завершение встречи запланирована пресс-конференция, которая состоится в 16:45 по тбилисскому времени.
