На 1 января 2025 года население Грузии составило 3,704 миллиона человек

20.10.2025 15:33





По данным Национальной службы статистики «Сакстат», на 1 января 2025 года население Грузии составило 3,704 миллиона человек. Из них 712,5 тысяч человек были в возрасте от 0 до 14 лет, 2,377 миллиона – от 15 до 64 лет, 615 тысяч – 65 лет и старше, а 49,5 тысяч – 85 лет и старше.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается тенденция к сокращению доли населения в возрасте от 0 до 14 лет.



Демографическая ситуация в Грузии вызывает серьезную озабоченность специалистов. Уровень рождаемости достиг исторического минимума за последние три десятилетия. В 2024 году родилось менее 40 тысяч детей (39 483), что является беспрецедентным показателем с 1935 года. Подобная ситуация наблюдалась лишь во время Второй мировой войны в 1943 году, когда родилось 34 057 младенцев.



Пик рождаемости за период с 1994 по 2024 год был достигнут в 2014 году (60 635 новорожденных). С тех пор наблюдается ежегодное снижение этого показателя.



Несмотря на тенденцию к снижению уровня смертности в последние годы, он продолжает оставаться выше уровня рождаемости. В 2024 году в Грузии умерло 43 971 человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





