МИД Латвии выразил солидарность послу Германии в Грузии
20.10.2025 20:14
«Беспочвенные обвинения и враждебные высказывания представителей «Грузинской мечты» в адрес Петера Фишера вызывают глубокую тревогу», — говорится в заявлении МИД Латвии.
«Мы солидарны с послом Петером Фишером и нашими немецкими коллегами — беспочвенные обвинения и враждебные высказывания представителей «Грузинской мечты» в его адрес вызывают глубокую тревогу.
Подобные нападения на дипломатов не только подрывают взаимное уважение, но и еще больше загоняют Грузию в изоляцию», — говорится в заявлении МИД Латвии.
Для справки, МИД Германии сообщил об отзыве посла Германии в Грузии Петера Фишера для консультаций с целью определения дальнейших действий.
