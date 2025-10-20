МИД Латвии выразил солидарность послу Германии в Грузии

20.10.2025 20:14





«Беспочвенные обвинения и враждебные высказывания представителей «Грузинской мечты» в адрес Петера Фишера вызывают глубокую тревогу», — говорится в заявлении МИД Латвии.



«Мы солидарны с послом Петером Фишером и нашими немецкими коллегами — беспочвенные обвинения и враждебные высказывания представителей «Грузинской мечты» в его адрес вызывают глубокую тревогу.



Подобные нападения на дипломатов не только подрывают взаимное уважение, но и еще больше загоняют Грузию в изоляцию», — говорится в заявлении МИД Латвии.



Для справки, МИД Германии сообщил об отзыве посла Германии в Грузии Петера Фишера для консультаций с целью определения дальнейших действий.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





