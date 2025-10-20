Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Латвии выразил солидарность послу Германии в Грузии


20.10.2025   20:14


«Беспочвенные обвинения и враждебные высказывания представителей «Грузинской мечты» в адрес Петера Фишера вызывают глубокую тревогу», — говорится в заявлении МИД Латвии.

«Мы солидарны с послом Петером Фишером и нашими немецкими коллегами — беспочвенные обвинения и враждебные высказывания представителей «Грузинской мечты» в его адрес вызывают глубокую тревогу.

Подобные нападения на дипломатов не только подрывают взаимное уважение, но и еще больше загоняют Грузию в изоляцию», — говорится в заявлении МИД Латвии.

Для справки, МИД Германии сообщил об отзыве посла Германии в Грузии Петера Фишера для консультаций с целью определения дальнейших действий.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна