Йозвиак: Каллас намекает, что новые нормы по упразднению безвиза могут коснуться «секторы» Грузии

Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», предполагает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, говоря о новых нормах по безвизу, намекнула на то, что санкции могут коснуться «некоторых секторов» Грузии.



«Глава внешнеполитического ведомства Каллас говорит, что комиссия ЕС представит свой отчет о приостановке действия визового режима, и отмечает, что новые правила, упрощающие приостановку, вступят в силу в ноябре. Что является намеком на то, что некоторые секторы Грузии могут быть подвергнуты санкциям», — пишет журналист.



Отметим, Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявила, что главы МИД стран-членов Евросоюза четко обозначили свою позицию в отношении верховенства закона и прав человека, которые продолжают регрессировать в Грузии.



«Отчет по приостановлению безвизового режима <Евро>комиссия предоставит до конца текущего года. Новые регуляции по визам, которые вступят в силу в ноябре, предоставят нам возможности для упразднения безвизового режима для некоторых групп», — заявила Каллас.



Она также заявила, что встретится с министрами Черноморского региона и Центральной Азии — на встречу Грузия не была приглашена.



Напомним, ЕС сократил политические контакты на высшем уровне с властями Грузии из-за нарушений прав человека, жесткого разгона проевропейских митингов и антиевропейской риторики.



Источник: SOVA

