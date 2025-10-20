Каллас: шаги властей Грузии могут сделать невозможным рассмотрение членства в ЕС

20.10.2025 20:20





Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявила, что меры, которые правительство Грузии применяет против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов, противоречат всем правилам и принципам, которые ценятся в Евросоюзе.



На вопрос — рассматривает ли ЕС по-прежнему Грузию в качестве страны-кандидата на фоне политических репрессий, политзаключенных, СМИ и гражданского общества — политик ответила, что «упомянутые вопросы были подняты государствами-членами на встрече».



«Пространство для гражданского общества и журналистов действительно сужается. Меры, которые правительство Грузии применяет против свободных СМИ, гражданского общества и демонстрантов, противоречат всем правилам и принципам, которые мы ценим в Европейском союзе.



Что касается вопроса о статусе кандидата Грузии на вступление в Европейский союз, то подобными мерами будет невозможно считать этот вопрос таковым. Это полностью противоречит всему, что представляет собой Европа», — заявила Каллас.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





