Саакашвили: Гахария всегда был официальным агентом России и проектом Иванишвили

20.10.2025 21:44





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение партии «Гахария для Грузии» прекратить бойкот работы парламента.



«Гахария для Грузии» - единственная партия, позиционировавшая себя как оппозиционная, согласившаяся работать в законодательном органе, выборы в который весь оппозиционный спектр считает незаконными и несправедливыми.



Ниже приводим заявление Михаила Саакашвили:



«Как долго мы будем заниматься самообманом?



Наивность части грузинского общества сводит меня с ума! Гахария уехал в Россию делать карьеру, в то время когда отношения между Россией и Грузией были очень плохими. Пик его российской карьеры пришёлся на период после 2008 года.



Тогда почему никто не задумался, как он оказался на руководящих должностях при Иванишвили, почему он выколол глаза грузинам, чтобы защитить россиянина Гаврилова?



Почему никто не задался вопросом, почему Иванишвили его не арестовал и почему спокойно выпустил в Германию.



Почему никто не вспоминает, что Иванишвили постоянно обещал нам создать правильную оппозицию, примерно так, как Туркменбаши официально назначил «оппозицию» в то время?



Гахария всегда был официальным агентом России и проектом Иванишвили. Почему мы не задаёмся вопросом: ведь депутатам «парламента» Гахария были официально прекращены полномочия, так как теперь они могут войти в незаконный парламент, если это не было предварительной договорённостью с Иванишвили?.



Трудно не заметить, что, помимо русского происхождения, Гахария разделяет с этими негодяями одну главную черту — наглость и патологическую ложь.



Сейчас мы находимся в идеальной ситуации, поскольку всё раскрыто, и тем, кто продолжает обманывать себя, больше нечем будет заняться.



Правда в том, что Москва решила, что Иванишвили должен принять их условия, и приказала Гахарии пройти в парламент. У меня всегда было твёрдое мнение на этот счёт, и, как и по всем остальным вопросам, я не изменил его и сейчас.



Зачем Иванишвили и его покровителям Гахария в парламенте?



После того, как Иванишвили, как он считает, убьёт реальный политический процесс репрессиями и запретом партий, ему всё равно придётся имитировать политический процесс, чтобы часть общественного недовольства могла быть озвучена лояльной оппозицией Гахария и таким образом отвлечь внимание от самых насущных проблем.



Иванишвили думает, что это поможет ему выиграть ещё несколько лет. Мы не должны этого допустить. Мы не должны дать ему такой возможности!» — пишет экс-президент Михаил Саакашвили о решении партии Гахария войти в парламент.



Георгий Гахария сегодня заявил, что партия приняла решение участвовать в работе парламента.



2 июля парламент Иванишвили на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия 12 представителей «Партии Гахария — для Грузии», после чего 2 сентября признал полномочия 12 заменённых депутатов, избранных по партийному списку — Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакарадзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тории, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулавы, Вики Филпани, Георгия Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софио Хоргуани.





