«Гахария — За Грузию»: Парламент режима «Грузинской мечты» до сих пор не имеет нашей легитимации

22.10.2025 14:42





Член партии «Гахария — За Грузию» Тамар Кекенадзе заявила, что бойкот парламента был ошибкой.



По её словам, действия «Национального движения» и связанных с ним безответственных политиков укрепили власть «Грузинской мечты», и 4 октября не удастся «перелистнуть», пока не станет ясно, что же произошло в тот день.



«Парламент режима «Грузинской мечты» до сих пор не имеет нашей легитимации, но, несмотря на это, мы признаём, что у «Грузинской мечты» сегодня, к сожалению, есть реальная власть. Мы также очень чётко сказали, что бойкот парламента был ошибкой. Именно вследствие этой ошибки и последовавших действий, которые я наблюдала год, мы получили 4 октября, когда «Национальное движение» и связанные с ним безответственные политики нанесли ущерб мирному протесту в Грузии.



Нам до сих пор советуют «перелистнуть» 4 октября. Как можно «перелистнуть» день, когда мы не знаем, что произошло? Это была попытка полностью навредить государственным интересам. В результате этой попытки мирный протест сегодня дискредитирован. В результате мирной, так называемой провокации 4 октября у нас очень много людей — те жертвы, которых сегодня уже десятками содержат в тюрьме. Нам ещё очень долго придётся наблюдать последствия провокации мирного свержения 4 октября. Мы очень чётко видим, что делает режим «Грузинской мечты», как укрепилась его власть в результате таких безответственных действий.



Если мы хотим спасти эту страну, сегодня у нас уже нет права оставлять «Грузинской мечте» какое-то пространство, чтобы она осталась наедине с гражданами Грузии. Поэтому мы приняли решение использовать все политические площадки — будь то парламент или собрания муниципалитетов. Мы воспользуемся всеми мандатами и максимально постараемся ослабить «Грузинскую мечту». Для этого мы применим все мирные методы», — заявила Тамар Кекенадзе.







