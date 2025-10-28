Ираклий Купрадзе: Антигрузинская «Мечта» решила нанести решающий удар по демократии

28.10.2025 16:26





Антинациональная и антигрузинская "Мечта" решила нанести решающий удар по демократии и запретить прозападные оппозиционные партии, в том числе политическую коалицию "Лело –Сильная Грузия". Сопротивление российскому режиму и "Грузинской мечте" будет бескомпромиссным и будет принципиальным, - указанное заявление на брифинге в офисе коалиции "Сильная Грузия - Лело" сделал один из ее лидеров Ираклий Купрадзе. На брифинге присутствовали и другие лидеры и члены партии.



По пояснению Купрадзе, попытка "Грузинской мечты" подавить прозападный народный оппозиционный голос, это такой вызов, которому "Сильная Грузия - Лело" намерены противопоставить любые пути сопротивления.



"На протяжении этих лет коалиция "Лело – Сильная Грузия" провела главный и основной интерес грузинского народа, чтобы в политику был возвращен голос грузинского народа. Мы продолжаем борьбу и сопротивление. Российский режим, получивший поручение подавить в стране прозападный народный оппозиционный голос, в том числе в виде нашей коалиции, является для нас таким вызовом, для которого мы обязательно найдем путь сопротивления. Вчера мы внесли конституционный иск в отношении статей, которые в отношении запрета политических партий являются неконституционными. Сейчас я стою рядом со своей командой. Здесь представители "Лело" и "Сильной Грузии" со всех муниципалитетов в масштабах Грузии – мы заявляем, сопротивление российскому режиму и "Грузинской мечте" будет бескомпромиссным и будет принципиальным, так как иного пути, который выведет нас из кризиса, нет. "Грузинской мечте", Иванишвили, его политическим преступникам обязательно придется взять на себя ответственность за то, что они приняли антидемократические, антинациональные, антиевропейские политические решения и правовые акты. Сегодня мы, стоя здесь, при политической коммуникации с вами, гражданами, обещаем, что эта борьба не остановится до тех пор, пока не будет достигнута победа, которой заслуживают граждане Грузии, грузинский народ – это конец российского режима Иванишвили, и в этой борьбе мы используем все возможности, все стратегические линии стратегического сопротивления, которые приведут нас к победе", - заявил Купрадзе.





