Раса Юкнявичене: «Грузинская мечта» следует учебникам Кремля

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене комментирует конституционный иск, требующий признать деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии — Лело» неконституционной и запретить их.



Как пишет Юкнявичене в социальных сетях, «Грузинская мечта» напрямую следует учебникам Кремля.



«Шокирующие новости из Грузии — правящая партия «Грузинская мечта» подала в суд иск с требованием запретить деятельность трёх основных оппозиционных сил — «Единого национального движения», «Лело» и «Ахали» (входит в «Коалицию за перемены»). «Грузинская мечта» превратилась в близнеца Лукашенко — она напрямую следует учебникам Кремля», — написала Раса Юкнявичене.



Для справки, согласно заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, совместный конституционный иск фракции «Грузинская мечта», политических групп «Сила народа» и «Европейские социалисты» требует признания неконституционными и запрета трёх политических партий: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу».















