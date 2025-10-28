Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Раса Юкнявичене: «Грузинская мечта» следует учебникам Кремля


28.10.2025   21:15


Депутат Европарламента Раса Юкнявичене комментирует конституционный иск, требующий признать деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии — Лело» неконституционной и запретить их.

Как пишет Юкнявичене в социальных сетях, «Грузинская мечта» напрямую следует учебникам Кремля.

«Шокирующие новости из Грузии — правящая партия «Грузинская мечта» подала в суд иск с требованием запретить деятельность трёх основных оппозиционных сил — «Единого национального движения», «Лело» и «Ахали» (входит в «Коалицию за перемены»). «Грузинская мечта» превратилась в близнеца Лукашенко — она напрямую следует учебникам Кремля», — написала Раса Юкнявичене.

Для справки, согласно заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, совместный конституционный иск фракции «Грузинская мечта», политических групп «Сила народа» и «Европейские социалисты» требует признания неконституционными и запрета трёх политических партий: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна