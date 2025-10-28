|
Раса Юкнявичене: «Грузинская мечта» следует учебникам Кремля
28.10.2025 21:15
Депутат Европарламента Раса Юкнявичене комментирует конституционный иск, требующий признать деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии — Лело» неконституционной и запретить их.
Как пишет Юкнявичене в социальных сетях, «Грузинская мечта» напрямую следует учебникам Кремля.
«Шокирующие новости из Грузии — правящая партия «Грузинская мечта» подала в суд иск с требованием запретить деятельность трёх основных оппозиционных сил — «Единого национального движения», «Лело» и «Ахали» (входит в «Коалицию за перемены»). «Грузинская мечта» превратилась в близнеца Лукашенко — она напрямую следует учебникам Кремля», — написала Раса Юкнявичене.
Для справки, согласно заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, совместный конституционный иск фракции «Грузинская мечта», политических групп «Сила народа» и «Европейские социалисты» требует признания неконституционными и запрета трёх политических партий: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу».
