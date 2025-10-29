|
|
|
Михаил Сарджвеладзе встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге
29.10.2025 14:47
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.
Как сообщает министерство здравоохранения, встреча состоялась в Копенгагене в рамках 75-й сессии Европейского регионального комитета.
Михаил Сарджвеладзе ознакомил Ханса Клюге с текущими реформами в сфере здравоохранения Грузии. В ходе беседы также обсуждались сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и совместные проекты.
По словам министра здравоохранения, страна готова к ещё более активному сотрудничеству в будущем.
Как отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, текущие реформы в Грузии крайне важны для расширения доступа к качественным медицинским услугам.
Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Королевстве Дания Ната Менабде.
Михаил Сарджвеладзе принял участие в 75-й сессии Европейского регионального комитета в столице Дании. Выступая на мероприятии, министр рассказал о текущих реформах в сфере здравоохранения Грузии и планах на будущее. Он также провёл встречи на высоком уровне.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна