Михаил Сарджвеладзе встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.



Как сообщает министерство здравоохранения, встреча состоялась в Копенгагене в рамках 75-й сессии Европейского регионального комитета.



Михаил Сарджвеладзе ознакомил Ханса Клюге с текущими реформами в сфере здравоохранения Грузии. В ходе беседы также обсуждались сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и совместные проекты.



По словам министра здравоохранения, страна готова к ещё более активному сотрудничеству в будущем.



Как отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, текущие реформы в Грузии крайне важны для расширения доступа к качественным медицинским услугам.



Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Королевстве Дания Ната Менабде.



Михаил Сарджвеладзе принял участие в 75-й сессии Европейского регионального комитета в столице Дании. Выступая на мероприятии, министр рассказал о текущих реформах в сфере здравоохранения Грузии и планах на будущее. Он также провёл встречи на высоком уровне.





