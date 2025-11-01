Папуашвили: Европарламент превратил платформу Евронест в орудие шантажа

Ясно, Европарламент превратил платформу Евронест в орудие шантажа на соседние страны, принудительного навязывания своей узкой политической повестки дня – Учитывая вражеские подходы со стороны этих сил в Евросоюзе, постоянно действующая парламентская делегация Грузии не будет принимать участия и в последующих сессиях Евронест,- об этом в социальной сети Фейсбук пишет председатель парламента Грузии Шалва Папушвили.



Папуашвили также призвал Европейский парламент, "отказаться от узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, основанный на правилах".



"Обществу известно, что парламентская ассамблея Евронест, в работе которой постоянно действующая делегация парламента Грузии участия не принимала, приняла несколько резолюций. По традиции, в указанных документах должны были быть приведены взгляды на дальнейшее развитие инициативы Восточного партнерства, а также содействие диалога и партнерства между странами-членами.



Некоторые европейские парламентарии, известные своими вражескими, несправедливыми и политически предвзятыми позициями в отношении Грузии, добавили в тексты резолюций такие записи, которые абсолютно неприемлемы и возмутительны для грузинского общества. В том числе, одна из резолюций называет парламентские выборы 2024 года в Грузии "сфальсифицированными", а, власти, избранные народом, "самопровозглашенными". Она также называет лиц, совершивших нападение на полицейский и государственные институты, в отношении которых судом уже вынесены обвинительные приговоры, "политзаключенными", чем полностью пренебрегает стандартами верховенства закона.



Ясно, Европарламент превратил платформу Евронест в орудие шантажа на соседние страны, принудительного навязывания своей узкой политической повестки дня – Учитывая вражеские подходы со стороны этих сил в Евросоюзе, постоянно действующая парламентская делегация Грузии не будет принимать участия и в последующих сессиях Евронест.



Мы в очередной раз призываем Европейский парламент, отказаться от узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, основанный на правилах. Его нынешние антидемократические подходы – это прямой путь к самоизоляции и маргинализации парламентской ассамблеи Евронест.



Грузия всегда вносила конструктивный, результативный и значительный вклад в инициативу Восточного партнерства. В случае возникновения соответствующих условий для конструктивного диалога со стороны Европарламента, делегация парламента Грузии будет готова вновь включиться в работу данной парламентской платформы",- пишет Папуашвили.





