Бокучава: Конституционный суд – такой же слуга, как и суды иных инстанций

05.11.2025 15:07





По заявлению председателя «Единого национального движения» Тины Бокучава, решение о том, примет ли партия участие в процессе Конституционного суда, на котором будет рассмотрен вопрос конституционности политических партий и их запрета, будет принято в ближайшие дни. Указанное заявление было сделано сегодня на брифинге.



«Нонсенс, режим угрожает тебе отменой партии, а ты в это время говоришь о том, как посредством одного или двух человек вырвать власть из рук в Сакребуло (прим. городские собрания). Это - абсурд, нонсенс, хотя, разумеется, я не намерена говорить о решениях других партий.



Что касается «Национального движения», уже в ближайшие дни мы примем решение о том, примем ли участие в предстоящем процессе или нет. Само собой, это уже заранее предрешенный процесс. Финал этой трагикомедии, который осуществляется в нашей стране руками Конституционного суда, ориентированный не только на упразднение какой-либо партии, а но упразднение демократии, пространства свободы в целом, к сожалению, очевиден. Конституционный суд – такой же слуга, как и суды иных инстанций, однако примем ли мы формально участие в этом процессе или нет для того, чтобы в очередной раз зафиксировать свою правоту, мы определим в ближайшие дни»,- заявила Бокучава.





