Матикашвили: Мы услышали доклад Еврокомиссии полный лжи

05.11.2025





«Общество услышало совершенно тупой, наполненный ложью и антигрузинской риторикой доклад со стороны Еврокомиссии. Еврокомиссия и Евросоюз явно не скрыли недружелюбного отношения к нашей стране и грузинскому народу», — заявил член парламентского большинства Давид Матикашвили.



По его словам, целью является оказание давления на общество с помощью ложного доклада.



«Доклад настолько несоответствующий действительности, наполнен так называемыми фактами и аргументами, далекими от реальности, что создаётся впечатление, будто делается всё, чтобы лишить грузин и Грузию европейской перспективы. В докладе ложно указано, будто мы не поддерживали резолюции в пользу Украины, якобы противодействовали общим европейским инициативам. С самого начала и до конца доклад был сфальсифицирован — это можно прямо так назвать. Это ложный доклад. Попытка с помощью этого фальшивого доклада оказать давление на наше общество. Самое удивительное и постыдное для тех, кто писал этот доклад, заключается в том, что внутри Евросоюза, вместе с докладом Еврокомиссии, опубликовано огромное количество информации о Грузии, где наша страна достигла огромного прогресса и в большинстве случаев занимает позиции не только выше стран-кандидатов, но и выше ряда государств-членов ЕС. Всё это лишь вскользь упоминается, а в некоторых случаях вообще не отмечается», — заявил Давид Матикашвили.





