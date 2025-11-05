Партия Гахария призывает Евросоюз «сделать всё возможное, чтобы грузинскому народу не был приостановлен безвизовый режим

«Евросоюз — это цивилизационный выбор грузинского народа. Существование сильного и справедливого государства возможно только в европейском пространстве, тогда как «Грузинская мечта» целенаправленно стремится дистанцироваться от Европы», — заявил на брифинге член партии «Гахария — За Грузию», оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе.



По его словам, партия Гахария призывает Евросоюз «сделать всё возможное, чтобы грузинскому народу не был приостановлен безвизовый режим с Европой, несмотря на невыполнение «Грузинской мечтой» взятых на себя обязательств».



«Партия «Гахария — За Грузию» откликается на опубликованный Еврокомиссией доклад о расширении ЕС, который, как и ожидалось, содержит самые критические и негативные оценки за всю историю — относительно зафиксированного в последние годы в Грузии отката демократии и резкого отклонения от фундаментальных ценностей Евросоюза.



К сожалению, после того как в 2021 году Георгий Гахария ушёл с поста премьер-министра, «Грузинская мечта» резко изменила прозападный курс и целенаправленно начала подрывать перспективы европейского будущего Грузии. Это привело к печальной реальности: страна, которая при лидерстве Георгия Гахария была ведущей в «Ассоциированном трио» и значительно ближе к стандартам ЕС по уровню демократического развития, сегодня стала единственной среди кандидатов, получившей отрицательную оценку со стороны самого Евросоюза.



Пять лет назад никто не мог представить, что на повестке дня окажется вопрос расширения ЕС, и Грузия не будет лидером среди стран-кандидатов. За упущение этой исторической возможности расширения ЕС мы полностью возлагаем ответственность на «Грузинскую мечту», которая променяла европейское будущее грузинского народа на сохранение собственной власти. К сожалению, эту целенаправленную преступную политику «Грузинской мечты» нельзя назвать иначе как предательством национальных интересов нашей страны, народа и государства.



«Грузинская мечта» вновь пытается дискредитировать наших европейских партнёров в глазах грузинского общества, преследуя единственную цель — создать образ врага из Европейского союза для прикрытия собственных преступлений и удержания власти, что приведёт страну к полной изоляции. Демократия и авторитаризм «Грузинской мечты» абсолютно несовместимы.



Евросоюз — это цивилизационный выбор грузинского народа. Существование сильного и справедливого государства возможно только в европейском пространстве. «Грузинская мечта» сознательно стремится к отдалению от Европы, тем самым лишая нас достойного будущего, тормозя развитие страны и достижение стратегических целей.



Наша цель — не позволить «Грузинской мечте» дискредитировать европейскую идею, вернуть в парламентскую деятельность и укрепить демократическую, цивилизованную политику европейского стандарта как здоровую альтернативу радикализму и насилию, навязанным безответственными политиками.



Мы призываем Евросоюз, несмотря на невыполнение «Грузинской мечтой» своих обязательств, сделать всё возможное, чтобы грузинскому народу не был приостановлен безвизовый режим с Европой. А «Грузинской мечте» напоминаем: за злонамеренную попытку упустить эту историческую возможность грузинский народ и история дадут вам достойный ответ», — заявил Георгий Шарашидзе.



Европейская комиссия опубликовала доклад о расширении Европейского союза 4 ноября.





