Бокучава: То, что Грузия остаётся в процессе вступления в ЕС – это иллюзия

05.11.2025 15:10





«То, что Грузия формально остаётся в процессе вступления в Евросоюз — иллюзия, ложь», так председатель «Национального движения» Тина Бокучава комментирует доклад Еврокомиссии о расширении и, в частности, вопрос прогресса Грузии на пути в ЕС.



«Вчера был опубликован очень важный и в то же время очень сложный доклад. Были очень тяжелые брифинги, которые подтвердили две вещи: в условиях российского режима Иванишвили, к сожалению, Грузия, получившая статус кандидата в Евросоюз усилиями грузинского народа, сегодня не имеет будущего в Евросоюзе. Именно это и является результатом действий, шагов, антизападной, антиевропейской политики российского режима Иванишвили.



А также Марта Кос и Кайя Калас открыто говорили о том, что режим Иванишвили намеренно обманывает грузинский народ, чтобы создать иллюзию, будто, по крайней мере формально, Грузия остаётся в процессе вступления в Евросоюз. Это иллюзия, это ложь, а правда в том, что процесс вступления в Евросоюз может быть восстановлен Грузией, грузинским народом, которого Евросоюз ждёт в своей большой, политической, обеспеченной семье, только если мы избавимся от российского режима Иванишвили…



К сожалению, именно этот доклад будет использован Европейским Союзом для принятия решения о безвизовом режиме. Вы знаете, что зарубежная команда «Единого национального движения» уже много месяцев очень интенсивно работает над тем, чтобы приостановка безвизового режима не затронула граждан Грузии, и чтобы грузинский народ не подвергался угнетению из-за автократических шагов российского режима Иванишвили.



Наша работа принесла плоды, поскольку теперь Евросоюз обсуждает приостановку безвизового режима только для членов этого режима. Речь идёт об Иванишвили, его окружении, лжесвидетелях, так называемых «судьях», о пропагандистах, обманывающих грузинский народ, и о финансовой бизнес-элите, которая грабит грузинский народ и финансирует репрессивную российскую машину Иванишвили.



Этот отчет ляжет в основу данного решения, но я надеюсь, что в результате наших усилий это решение не коснется граждан Грузии, и Евросоюз приостановит безвизовый режим только для членов режима», — заявила Тина Бокучава.





