Саломе Зурабишвили обвинила «Грузинскую мечту» в «осознанной ломке европейского пути»
05.11.2025 15:11
Движение Грузии в сторону Европы остановлено намеренно, по указанию Москвы, заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя негативную оценку ЕС по Грузии в докладе по расширению.
Европейская комиссия накануне опубликовала отчёт о расширении ЕС, в котором отмечается, что процесс интеграции Грузии за последний год фактически остановился. В документе выражается «серьёзная обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Грузии». В отчете говорится, что Грузия демонстрирует откат по ключевым демократическим стандартам. В партии власти обвинили в ответ обвинили «брюссельскую дипломатию» в шантаже и несправедливом подходе.
«То, что происходит сегодня, планировалось на протяжении двух лет – уже тогда, когда мы праздновали на площади Свободы (получение Грузией статуса кандидата в ЕС)…. Сразу же началась осознанная, намеренная, последовательная ломка нашего европейского пути, который тогда открылся быстрее, чем планировалось, из-за событий в Украине…
«Грузинская мечта» начала последовательно ломать этот путь. Сегодня, спустя два года, «Грузинская мечта» добилась того, что наш статус кандидата заморожен. И «Грузинская мечта» несёт ответственность за всё произошедшее».
Зурабишвили также заявила, что акции протеста на проспекте Руставели не прекратятся.
Новости-Грузия
