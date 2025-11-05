Кобахидзе: Положение, сложившееся в европейской демократии, является трагическим

Положение, сложившееся в европейской демократии, является трагическим, и заявления госпожи Кос (прим. Верховный представитель Евросоюза по вопросам расширения) указывают именно на это, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, грузинский народ изъявил свою волю, и все должны свыкнуться с этим выбором.



«Положение, сложившееся в европейской демократии, является трагическим, и заявления госпожи Кос. Грузия является ведущей, выдающейся страной среди стран-кандидатов, с любой точки зрения. Это касается демократии, прав человека, развития экономики, борьбы с коррупцией. По всем направлениям Грузия является выдающимся лидером среди стран-кандидатов. Это сегодняшняя реальность. Что касается европейской бюрократии, вице-спикер Европейской комиссии вышла и прямо поддержала акцию 4 октября. Это - факт. Об остальном хорошо судит грузинское общество. И сегодня кто-то обращается к грузинскому народу. Грузинский народ изъявил свою волю, и все должны свыкнуться с выбором, сделанным в октябре 2024 года и затем уже в октябре 2025 году, пусть не унижают себя такой ложью и спекуляциями, которые мы видим в течение всего этого времени», - заявил премьер.





