Посол Германии Петер Фишер вернулся в Грузию
06.11.2025 14:38
Посол Германии в Грузии Петер Фишер вернулся в Грузию после консультаций, - сообщает МИД Германии в социальной сети X.
«После консультаций в Берлине посол Германии сегодня вернулся в Грузию. Он продолжит свою самоотверженную работу при нашей полной поддержке», — говорится в сообщении МИД Германии.
Для справки, МИД Германии несколько недель назад вызвал посла Петера Фишера для консультаций.
