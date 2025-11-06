Посол Германии Петер Фишер вернулся в Грузию

06.11.2025 14:38





Посол Германии в Грузии Петер Фишер вернулся в Грузию после консультаций, - сообщает МИД Германии в социальной сети X.



«После консультаций в Берлине посол Германии сегодня вернулся в Грузию. Он продолжит свою самоотверженную работу при нашей полной поддержке», — говорится в сообщении МИД Германии.



Для справки, МИД Германии несколько недель назад вызвал посла Петера Фишера для консультаций.





