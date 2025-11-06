Хазарадзе: Иванишвили и «русская мечта» в серьезной панике

06.11.2025 19:26





Иванишвили и «русская мечта» в серьёзной панике. Доказательством тому служит то, что сегодня мне предъявили обвинение, — заявил лидер «Сильной Грузии - Лело» Мамука Хазарадзе, покинув прокуратуру Аджарии, где ему было предъявлено обвинение.



По словам Мамуки Хазарадзе, подобные действия - это попытка создать основу для запрета партии «Лело» в Конституционном суде.



«Хочу вам сказать, что Бидзина Иванишвили и «русская мечта» в серьёзной панике. Доказательством этого служит то, что сегодня мне предъявили обвинение в таком абсурде, как преступная организация, изготовление коктейлей Молотова на Руставели, взрывы машин, и если что-то может родиться в больной голове, они это записали в это глупое обвинение. Я хочу обратиться к ним: что бы ни делали в Грузии, не сможете остановить свободу слова, не сможете убить политический процесс, хотя очень пытаетесь, не сможете отнять демократию у грузинского народа. Борьба будет продолжаться с нашей стороны в законных рамках, несмотря на то, что у нас нет суда и правосудия. Мы продолжим эту борьбу и не дадим шанса подобному абсурду пускать пыль в глаза людям.



То, что здесь написано, - абсурд. Я не вижу никакой связи между этим бредом и тем, почему меня сюда привели. Это попытка создать какие-то основания для запрета нашей партии в Конституционном суде. По сути, это пиар-кампания, потому что всё, что здесь написано, - ложь.



Сейчас им нужен шум, потому что 9 миллионов квадратных метров в Батуми и Тбилиси переданы арабам. Мы требуем обнародования этого соглашения, и грузинское общество увидит, с какой аферой мы имеем дело», - заявил Мамука Хазарадзе.





