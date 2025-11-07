Кобахидзе: Мы не думаем, что поддержка революции в Грузии в объективных интересах Евросоюза

Не думаю, чтобы свержение правительства в Грузии было в интересах Евросоюза, однако есть влияние, которое довольно очевидно, - указанное заявление в интервью TRT WORLD сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, есть определенные силы, которые в европейской бюрократии действуют негативно на процесс принятия решений.



«Не думаю, чтобы свержение правительства в Грузии было в интересах Евросоюза, однако есть влияние, которое довольно очевидно. Например, самое последнее, до попытки переворота, произошедшей в Грузии 4 октября, когда оппозиция пыталась силой ворваться в президентский дворец, официальный спикер Европейской комиссии, пресс-спикер поддержала эту акцию под названием: «Мирное свержение». Так что, это - факты. Мы не думаем, что поддержка революции в Грузии в объективных интересах Евросоюза, но есть силы, которые в европейской бюрократии действуют негативно на процесс принятия решений », - заявил премьер.



Кобахидзе также отметил, что посол Евросоюза в Грузии открыто поддержал оппозицию на парламентских выборах 2024 года и сделал четкие заявления.



«У нас есть видеозаписи заявлений такого типа. Также у нас есть видеозаписи заявлений посла Евросоюза в Грузии, который напрямую выражал свою поддержку. Когда мы говорим о демократии, посол Евросоюза в Грузии прямо поддержал оппозицию на парламентских выборах 2024 года. Он сделал четкие заявления в поддержку оппозиции и против правящей партии. Соответствует ли это демократическим принципам? Разумеется, нет. Мы наблюдаем события, подрывающие демократические ценности в Евросоюзе. Это – шаги, предпринятые европейской демократией, и, я надеюсь, что отношении к грузинскому народу изменится и станет более справедливым», - заявил грузинский премьер.



