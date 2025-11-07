Папуашвили: Брюссель разрушил отношения Грузии и ЕС, скрывая свои финансы

07.11.2025 16:40





Брюссель испортил отношения с Грузией, чтобы скрыть свои финансы. В приостановке взаимоотношений виновен Брюссель. Сегодня он не следует европейским ценностям. Этот путь ведет к тупику. Он ведет ни к Европейскому союзу, а к Советскому, - об этом в беседе с журналистами заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, «в письме посла Евросоюза в Грузии черным по белому написано, кто приостановил процесс».



«Мы видим эту абсолютно открытую пропаганду и дезинформацию, которая особенно интенсивно идет в последние годы против Грузии из-за того, что Грузия не поддалась на призывы, и в 2022 году, после начала войны в Украине, не обрекла свою страну для геополитической игры других стран. Именно после этого начались нападки на грузинские власти, попытки их смены, дезинформация, пропаганда, и одним из таких ложных нарративов, на внедрение которого Брюссель затратил огромную политическую энергию и средства, было то, что, якобы, Грузия приостановила процесс интеграции в Европу, что является абсолютной ложью. Правда в том, что написано в этом письме – в июне 2024 году именно Брюссель был тем, чтобы с целью оказания влияния на грузинских избирателей, собственным решением приостановил процесс интеграции. Это то, когда путем пропаганды нам предлагают искаженную реальность. У пропаганды может быть только короткий эффект, но вечно скрывать правду невозможно.



В письме написано, что [процесс интеграции в Евросоюз] де-факто приостановлен в июне, это написано в письме. Были прекращены не только контакты, но и были приостановлены проекты, так как эти проекты были предназначены для процесса интеграции, и они их приостановили, а также и контакты по ним. Есть совет, который должен был собраться. То туда не пригласили, то не пригласили представителя комитета, именно это и есть процесс интеграции. Когда есть диалог, и он, процесс интеграции приостанавливается из-за того, чтобы Герчинский (прим. посол Евросоюза в Грузии) не обнародовал то, что он финансировал в Грузии. Затем мы обнаружили, что при финансировании Евросоюза приобретают противогазы, другие средства, чтобы оказывать сопротивление полиции. Чтобы бы мы, грузины, это не видели, чтобы утаить это, чтобы это не стало известно грузинскому народу, из-за этого они это сделали.



А 28 ноября Кобахидзе (прим. премьер-министр Грузии) заявил, что грузинский народ не станет попрошайничать, мол, «лишь вы возобновили этот приостановленный процесс, мы всё сделаем, будет прыгать на одной ноге, пойдем на эскалацию, упраздним суд, арестуем, кого скажете, и освободим, кого скажете. Эта главная дезинформация Брюсселя всплыла на поверхность». Была разоблачена крупная дезинформация, распространяемая партийными СМИ, партиями и «НПО» при координации Брюсселя, будто правительство Грузии остановило процесс интеграции. В письме чётко указано, кто это остановил. В нём прямо говорится, что несколькими месяцами ранее, в июне, Брюссель остановил его, потому что парламент Грузии не выполнил указание не принимать «Закон о прозрачности», соответствующий американскому стандарту. [Требовали] Не принимать для того, чтобы они могли скрыть свои финансы. Брюссель разрушил отношения Грузии и ЕС, скрывая свои финансы. Неужели у него не было других причин?! Брюссель виноват в том, что остановил эти отношения, потому что не хотел публиковать информацию о собственном финансировании. Поистине стыдно, что Европа, пространство мира и процветания, стала инструментом таких зловещих планов, подрыва других стран, «смены режимов» и влияния на людей. Брюсселю стоит задуматься. Сегодня Брюссель больше не следует европейским ценностям. Этот путь ведёт в тупик. Он ведёт не в Европейский союз, а в Советский Союз», — заявил Папуашвили.

















