Оппозиционные партии: Режим Иванишвили углубил все стоящие перед страной проблемы

07.11.2025 19:36





Усиление политического преследования со стороны преступного режима Иванишвили (прим. почетный председатель «Грузинской мечты») станет основанием для еще большего сопротивления нашего общества, тем более, когда политзаключенные и члены их семей показали нам пример непримиримости со злом и стойкости, - об этом говорится в совместном заявлении оппозиционных партий, подписантами которого являются: «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Национально-демократическая партия», «Европейская Грузия», «Площадь свободы» и «Федералисты».



Как говорится в заявлении, «Грузинская мечта» пытается использовать образование, здравоохранение и систему социальной помощи для сохранения собственной власти, углубляя для этого административный контроль и репрессии.



««Грузинская мечта» представляет себя защитницей традиционных грузинских ценностей, а также семейных ценностей в то время, когда, используя ложные показания и сфабрикованные дела, на многие году разлучает родителей и детей, жен и мужей, сестер и братьев.



Режим Иванишвили углубил все проблемы, стоящие перед страной: по их же собственному признанию, коррупция и использование должностного положения, обогащение за счет граждан стали образом жизни для представителей режима, в результате целенаправленной попытки режима, Грузия все больше и больше отдаляется от свободного мира и остается наедине с врагом, Россией, чем создает жизненную угрозу государственности и независимости.



Вместо обеспечения благополучия граждан, режим пытается использовать образование, здравоохранение и систему социальной помощи для сохранения собственной власти, углубляя для этого административный контроль и репрессии.



Он окончательно хочет отнять у граждан государство, чтобы продолжать безнаказанно грабить наших военных, учителей, пенсионеров, детей и студентов, но, несмотря на все эти попытки, ему все же не удалось сломать справедливый протест.



Для пребывания у власти у режим больше нет народной, международной и моральной легитимации, и поэтому он держится на лжи и репрессиях.



Между нами много отличий, но нас всех объединяет общая цель: в результате мирной борьбы, сменить режим грабителей народа, коррумпированных криминалов, освободить несправедливо заточенных писателей, врачей, студентов, актеров и политиков; спасти независимость и государственность Грузии и занять свое место в нашем естественном историческом пространстве, евроатлантическом пространстве.



В течение этого года грузинский народ своей смелой и последовательной борьбой доказал, что он заслуживает жить в справедливой, безопасной и свободной стране и не допустит пренебрежения Конституции. Репрессии Иванишвили не смогут противостоять его воле.



Мы, демократические политические партии, до конца будем бороться для того, чтобы власть была возвращена тому, кому она реально принадлежит – грузинскому народу.



Борьба до конца, до победы!» – говорится в заявлении оппозиционных партий.





