Орбан: США освобождают Венгрию от санкций, введенных в связи с российской нефтью

08.11.2025 11:15





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США освободят Венгрию от санкций, введённых в связи с российской нефтью.



«Решение принято: президент Дональд Трамп гарантировал нам полное освобождение от санкций для трубопроводов TurkStream и Friendship», - написал Орбан в социальной сети X.



По его словам, полное освобождение этих трубопроводов от санкций даст возможность Венгрии продолжать обеспечивать семьи в Европе самыми низкими ценами на энергоносители.





