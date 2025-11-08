|
Орбан: США освобождают Венгрию от санкций, введенных в связи с российской нефтью
08.11.2025 11:15
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США освободят Венгрию от санкций, введённых в связи с российской нефтью.
«Решение принято: президент Дональд Трамп гарантировал нам полное освобождение от санкций для трубопроводов TurkStream и Friendship», - написал Орбан в социальной сети X.
По его словам, полное освобождение этих трубопроводов от санкций даст возможность Венгрии продолжать обеспечивать семьи в Европе самыми низкими ценами на энергоносители.