Орбан: США освобождают Венгрию от санкций, введенных в связи с российской нефтью


08.11.2025   11:15


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США освободят Венгрию от санкций, введённых в связи с российской нефтью.

«Решение принято: президент Дональд Трамп гарантировал нам полное освобождение от санкций для трубопроводов TurkStream и Friendship», - написал Орбан в социальной сети X.

По его словам, полное освобождение этих трубопроводов от санкций даст возможность Венгрии продолжать обеспечивать семьи в Европе самыми низкими ценами на энергоносители.


