Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе назначен залог в размере одного миллиона лари каждому

Тбилисский городской суд по т.н. делу о саботаже полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении лидеров «Лело – Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и избрал им меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона лари каждому. Срок внесения залога - 30 дней.



Что касается остальных обвиняемых, досудебное заседание в отношении оппозиционных политиков назначено на 25 декабря, в 13:00.



Решение было принято судьей Пикрией Сиктурашвили.



Для справки, Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



По информации прокуратуры, дело касается преступлений, совершенных против государства, в частности: саботаж, содействие враждебной деятельности иностранного государства, финансирование деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности, а также призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти.





