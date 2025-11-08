|
|
|
Папуашвили: Брюссель движется назад, к Советскому Союзу
08.11.2025 17:01
Поучительный тон, с которым некоторые еврокомиссары смеют говорить с грузинским народом, неприемлем, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, в ответ на конфронтационный тон Брюсселю также придётся выслушать обоснованные оценки грузинского народа.
«Главную оценку нам даёт грузинский народ, грузинское правительство оценивает грузинский народ. У советской Москвы был такой план оценки Грузии, который намечал для нас пятилетние планы, а сейчас нам говорят то о пяти пунктах, то ставят планы. Главный принцип, на котором основан международный порядок, – это уважение к суверенитету других народов. Поучительный тон, в котором некоторые еврокомиссары осмеливаются говорить с грузинским народом, неприемлем…
Раз Брюссель решил занять такой конфронтационный тон и выступить в роли куратора и «опекуна» для грузинского народа, то они услышат очень обоснованную оценку своей деятельности и от грузинского народа. Брюссель полностью отклонился от европейских ценностей и движется назад, к Советскому Союзу», — заявил Папуашвили.
|
|
|
