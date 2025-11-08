|
Посол Германии: Приятно вернуться в Тбилиси
08.11.2025 18:28
Посол Германии в Грузии Петер Фишер пишет о своем возвращении в Грузию и благодарит тех людей, которые приняли его с благодарностью и солидарностью.
«Приятно вернуться в Тбилиси. Большая признательность и любовь ко многим добрым людям и друзьям в Грузии, которые приняли меня с благодарностью и солидарностью», - написал посол в соцсети.
Напомним, 19 октября МИД Германии заявил об отзыве посла для консультаций. Два дня назад ведомство сообщило, что дипломат вернулся в Грузию.