Посол Германии: Приятно вернуться в Тбилиси


08.11.2025   18:28


Посол Германии в Грузии Петер Фишер пишет о своем возвращении в Грузию и благодарит тех людей, которые приняли его с благодарностью и солидарностью.

«Приятно вернуться в Тбилиси. Большая признательность и любовь ко многим добрым людям и друзьям в Грузии, которые приняли меня с благодарностью и солидарностью», - написал посол в соцсети.

Напомним, 19 октября МИД Германии заявил об отзыве посла для консультаций. Два дня назад ведомство сообщило, что дипломат вернулся в Грузию.


